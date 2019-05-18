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Зеленский "очень плохо знает историю": В Совфеде осадили нового президента Украины за планы на Крым

18 мая 2019, 23:09  •  88 • Политика
В Совфеде России осадили нового президента Украины Владимира Зеленского за планы по возвращению Крыма, который политик называет "родиной крымских татар". По мнению сенаторов, Зеленский "очень плохо знает историю".
Избранный президент Украины Владимир Зеленский плохо знает историю Крыма. Такое мнение выразил член Совета Федерации России и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.
Ранее Зеленский выразил уверенность в том, что Киев освободит от "оккупации" Крымский полуостров, который он называет "родиной крымских татар".
"Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдём его вместе с кырымлы", - заявил политик.
Комментируя ситуацию, Цеков решил напомнить украинскому политику, что в Крыму проживают не только крымские татары, но и представители других народов. Более того, население региона формировалось на протяжении тысячелетий, о чем Зеленскому стоило бы знать.
"Крымский народ формировался тысячелетиями, Крым - это ранняя христианская земля. Он очень плохо знает историю", - приводит его слова RT.

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