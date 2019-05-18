Зеленский "очень плохо знает историю": В Совфеде осадили нового президента Украины за планы на Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский плохо знает историю Крыма. Такое мнение выразил член Совета Федерации России и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.

Ранее Зеленский выразил уверенность в том, что Киев освободит от "оккупации" Крымский полуостров, который он называет "родиной крымских татар".

"Каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдём его вместе с кырымлы", - заявил политик.

Комментируя ситуацию, Цеков решил напомнить украинскому политику, что в Крыму проживают не только крымские татары, но и представители других народов. Более того, население региона формировалось на протяжении тысячелетий, о чем Зеленскому стоило бы знать.

"Крымский народ формировался тысячелетиями, Крым - это ранняя христианская земля. Он очень плохо знает историю", - приводит его слова RT.