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Зеленский "нарушает законы Украины": Захарова одним сравнением напугала Соловьёва в прямом эфире

12 декабря 2019, 19:24  •  134 • Политика
В прямом эфире своей авторской программы "Вечер" Владимир Соловьёв привёл пример того, как президент Незалежной Владимир Зеленский "нарушает законы Украины". В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова одним сравнением украинской ситуации с тем, что происходит в КНДР, напугала телеведущего. "Меня пугают такие сравнения", - признался он Захаровой.
Имя президента Украины Владимира Зеленского после саммита "нормандской четвёрки" особенно активно зазвучало в России и в Незалежной после его замечания о российской пропаганде в СМИ, а также об упоминании имени телеведущего Владимира Соловьёва.
"Он знает, как меня зовут, фамилию. Это удивительно, потому что мы запрещены к показу, - отметил в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" Владимир Соловьёв в беседе с официальным представителем МИД России Марией Зехаровой. - Наш канал не транслируют. Наша программа запрещена к просмотру. Предыдущая власть напрямую запретила это делать".
Резюмируя свои слова, ведущий приходит к выводу, что Зеленский "нарушает законы Украины".
"То есть они нарушают напрямую даже собственные законы", - поясняет Соловьёв.
"Подождите, минуточку, - парировала на это Захарова. - В Северной Корее у людей нет интернета. Неужели вы считаете, что руководитель страны не читает твиты Трампа? Вы считаете, ситуация намного отличается от ситуации на Украине?"
"Меня пугают такие сравнения", - признался в ответ Соловьёв.
Дипломат же заметила, что "на эти сравнения в Киеве напросились сами".
"За язык никто не тянул", - подчеркнула Захарова.

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