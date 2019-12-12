Зеленский "нарушает законы Украины": Захарова одним сравнением напугала Соловьёва в прямом эфире

Имя президента Украины Владимира Зеленского после саммита "нормандской четвёрки" особенно активно зазвучало в России и в Незалежной после его замечания о российской пропаганде в СМИ, а также об упоминании имени телеведущего Владимира Соловьёва.

"Он знает, как меня зовут, фамилию. Это удивительно, потому что мы запрещены к показу, - отметил в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" Владимир Соловьёв в беседе с официальным представителем МИД России Марией Зехаровой. - Наш канал не транслируют. Наша программа запрещена к просмотру. Предыдущая власть напрямую запретила это делать".

Резюмируя свои слова, ведущий приходит к выводу, что Зеленский "нарушает законы Украины".

"То есть они нарушают напрямую даже собственные законы", - поясняет Соловьёв.

"Подождите, минуточку, - парировала на это Захарова. - В Северной Корее у людей нет интернета. Неужели вы считаете, что руководитель страны не читает твиты Трампа? Вы считаете, ситуация намного отличается от ситуации на Украине?"

"Меня пугают такие сравнения", - признался в ответ Соловьёв.

Дипломат же заметила, что "на эти сравнения в Киеве напросились сами".

"За язык никто не тянул", - подчеркнула Захарова.