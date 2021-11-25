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Зеленский пытается втянуть Запад в глобальную войну - эксперт

25 ноября 2021, 05:55  •  155 • Политика
Как считает эксперт Александр Матюшин, команда президента Украины Владимира Зеленского пытается втянуть Запад в глобальную войну.
Украина пытается спровоцировать глобальный конфликт, в который будут вовлечены многие страны мира. Об этом РИА ФАН заявил ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.
Он пояснил что "коллективный Запад" давно перестал действовать слаженно из-за различных кризисов. Это прекрасно доказывает ситуация вокруг газопровода "Северный поток - 2" и миграционного кризиса в Европе.
Западные политики использовали Киев для давления на Москву. Но неожиданно для них украинская сторона попыталась втянуть как можно больше стран в новый конфликт в Донбассе.
ВСУ используют турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 и американские противотанковые комплексов Javelin. Они также нарушают Минские соглашения, занимая населенные пункты в "серой зоне" и похищая представителей ЛНР в СЦКК.
"Это, без сомнения, очередная провокация с целью втянуть Россию в полномасштабную войну на Украине. И в ней примут участие в той или иной мере практически все страны", - добавил эксперт.
Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Владимир Рогов, президент Украины Владимир Зеленский является лидером антирейтинга. Он достиг данного положения быстрее, чем соперники и предшественники, включая экс-главу страны Петра Порошенко и экс-премьера Юлию Тимошенко.
Поведение политика вызывает много вопросов. Однако президент понимает, что ему придётся "давить" недовольных людей.
Для этого команда Зеленского заменяет силовиков лояльными, превращая их в непрофессиональных карателей.

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