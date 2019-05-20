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Зеленский провёл встречу с президентом Литвы

20 мая 2019, 23:39  •  33 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы главы государства.
 
Reuters
 

По словам Зеленского, Грибаускайте является «настоящим другом Украины».

«Владимир Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укрепление стратегического партнёрства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы», — говорится в тексте.

Также Зеленский подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО, в укреплении обороноспособности государства.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы дальнейшей поддержки евроинтеграции Украины. 

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