Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы главы государства.

По словам Зеленского, Грибаускайте является «настоящим другом Украины».

«Владимир Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укрепление стратегического партнёрства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы», — говорится в тексте.

Также Зеленский подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО, в укреплении обороноспособности государства.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы дальнейшей поддержки евроинтеграции Украины.