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Зеленский провёл встречу с президентом Литвы
20 мая 2019, 23:39 • 33 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы главы государства.
Reuters
По словам Зеленского, Грибаускайте является «настоящим другом Украины».
«Владимир Зеленский отметил вклад Дали Грибаускайте в укрепление стратегического партнёрства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы», — говорится в тексте.
Также Зеленский подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО, в укреплении обороноспособности государства.
Ранее Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы дальнейшей поддержки евроинтеграции Украины.
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