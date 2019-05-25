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Зеленский провёл встречу с главой НБУ
25 мая 2019, 01:09 • 13 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение независимости банковской системы.
Reuters
«У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ», — написал Смолий в своём микроблоге в Twitter.
Он отметил, что в ходе переговоров также был затронут вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности в стране.
Ранее Зеленский назвал сотрудничество с МВФ одним из приоритетных направлений в экономике.
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