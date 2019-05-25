Зеленский провёл встречу с главой НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение независимости банковской системы.

«У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ», — написал Смолий в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что в ходе переговоров также был затронут вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности в стране.

Ранее Зеленский назвал сотрудничество с МВФ одним из приоритетных направлений в экономике.