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Зеленский провёл встречу с главой НБУ

25 мая 2019, 01:09  •  13 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Национального банка Украины (НБУ) Яковом Смолием сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и достижение независимости банковской системы.
 
Reuters
 

«У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ», — написал Смолий в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что в ходе переговоров также был затронут вопрос обеспечения макрофинансовой стабильности в стране.

Ранее Зеленский назвал сотрудничество с МВФ одним из приоритетных направлений в экономике.

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