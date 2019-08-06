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Зеленский провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном

06 августа 2019, 00:54  •  58 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
 
Reuters
 

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский поздравил Джонсона с уверенной победой на выборах лидера Консервативной партии.

Он поблагодарил правительство Британии за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, а также за помощь в проведении реформ.

Также лидеры стран обсудили дальнейшее развитие британско-украинских отношений, в частности после выхода Великобритании из Евросоюза. 

11 июля Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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