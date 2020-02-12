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Зеленский провёл совещание по привлечению молодёжи Донбасса

12 февраля 2020, 00:24  •  98 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский провёл совещание на тему разработки программы, которая будет мотивировать молодёжь с территории Донбасса к получению украинского гражданства.
 
globallookpress.com
 

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

На совещании он заявил, что Украина «должна бороться за своих граждан».

«Поэтому есть потребность в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими украинское гражданство», — указано в сообщении.

Также он заявил, что речь идёт не только о тех людях, которые остались жить на неподконтрольных Киеву территориях, но и тех, кто вернулся туда, потому что не смог устроиться на территории Украины и не поступил в украинские вузы.

Ранее Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью 2020 года.

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