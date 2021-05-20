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Зеленский провозгласил продолжение «эпохи бедности», но завершение «эпохи Медведчука»

20 мая 2021, 17:15  •  107 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции рассказал, о том, как обстоят дела с «эпохами» на Украине.

Отвечая на вопрос, конец какой эпохи уже начался в Украине, он вспомнил о народном депутате от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Викторе Медведчуке.

Он заявил, что «эпоха Медведчука» закончилась.

Вместе с тем он отметил, что пресловутый конец эпохи бедности, с лозунгом чего Зеленский баллотировался в президенты, и чего, вероятно, касался вопрос, еще не наступил.

«Не все так просто, не все зависит от меня. Экономика слабо развивается из-за коронавируса. Эпоха бедности закончится тогда, когда все будут платить налоги и будет диджитализация», — сообщил Зеленский.

«Не помню, была ли на билбордах эпоха Медведчука, я думаю, что это часть программы общества, а не даже программы президента Украины, но думаю, что она эпоха заканчивается. Я думаю, что эпоха коррупции... Санкционная политика, которую мы проводим через СНБО. Сейчас начали работать и полиция, и СБУ, и прокуратура. Сейчас уже арестовали "воров в законе"... Мы чистим коррупцию в вертикали власти, построенной большим бизнесом», — сказал Зеленский.

Напомним, Виктор Медведчук по решению Печерского суда находится под круглосуточным домашним арестом и обвиняется властями в госизмене. Ранее он отмечал, что на Украине эпоха бедности при Зеленском превращается в эпоху нищеты.

Перед этим Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая сообщил свою главную задачу на посту президента: строить и достаивать «страну мечты», в том числе, с нуля.

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