Зеленский провозгласил борьбу с русскими Украины • 340 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер На уходящей неделе Верховная рада все же проголосовала за закон "О коренных народах Украины", с предостережениями в отношении принятия которого высказывался Владимир Путин, назвавший проект этого закона уродливым. Закон определяет коренными народами Украины и вводит особые права для крымских татар, караимов и крымчаков. Не предоставляя такого статуса крупнейшему после украинцев этносу, исторически проживающему на территории нынешней Украины, — русским, а также другим национальностям. Главной целью принятия закона, безусловно, является дальнейшая дискриминация русских, а также тех, кто себя идентифицирует с русскоязычными украинцами, о чем, кстати, не постеснялись высказаться и члены правящей партии. Например, Олег Семинский, написавший в фейсбуке, что русские теперь не смогут в полной мере обладать всеми правами человека, но потом стерший свой пост. Сопутствующие цели — усиление практики насильственной украинизации русских и русскоязычных разных национальностей и создание дополнительных неудобств России путем использования "политических крымских татар". Ну а эти цели, в свою очередь, ставятся в рамках общей направленности украинской власти на конфронтацию с Россией и дрейфа Владимира Зеленского к "Армовиру" ("Армія, Мова, Віра" — главный предвыборный лозунг проигранной Порошенко президентской кампании) с ориентацией на соответствующий электорат. Это явно отдаляет Украину от обещанного Зеленским перед выборами мира, провоцирует дальнейший раскол в обществе и закладывает мины замедленного действия под ее существование как единого государственного образования. Но нельзя не признать, что в то же время консолидирует определенную часть электората. Хотя даже при этом лишь сужает электоральную базу для действующего президента. Законопроект о коренных народах был подан в Верховную раду как неотложный самим Зеленским. И депутаты охотно откликнулись на эту инициативу: законопроект в очень сжатые сроки стал законом. Как уже было упомянуто, он наделяет статусом коренных народов крымских татар, караимов и крымчаков. Все три народности проживают преимущественно на территории Крыма, который Украина продолжает считать своим. На территории, реально подконтрольной Киеву, даже крымских татар проживает лишь несколько тысяч (в основном в Херсонской области) плюс что-то в пределах тысячи составляют "политические крымские татары", обосновавшиеся в Киеве. Количество же караимов и крымчаков просто мизерно: у первых даже в Крыму оно измеряется сотнями, а на подконтрольной Киеву территории десятками, у вторых — еще меньше. Законом определено, что коренным народом Украины является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины". Осознают ли себя крымские татары, караимы и крымчаки коренными народами Украины, это большой вопрос. Но вот указание на отсутствие у народа государственного образования за пределами Украины, конечно же, закрывает возможность для признания коренным народом, например, русских, которые веками жили едва ли не по всей территории нынешней Украины. А некоторые ее нынешние территории до ХХ века вообще никакого отношения к Малороссии (Украине) не имели. Причем не только присоединенные в XVIII веке, но и, например, столетиями бывший русским городом Путивль. Наряду с русскими эта норма ущемляет в правах и живших веками в разных частях нынешней Украины венгров, поляков, греков, болгар, румын и, заметим, евреев — несмотря на происхождение самого Зеленского. Кстати, в этом вопросе случился казус. Дело в том, что крымчаки исповедуют иудаизм талмудического толка и согласно израильскому "Закону о возвращении" являются частью еврейского народа и имеют право на репатриацию. Такого же мнения, к слову, придерживались и нацисты, почти истребившие крымчаков. То есть у крымчаков имеется государственное образование за пределами Украины, что не помешало отнести их к коренному народу. С крымскими татарами тоже все непросто: они в количестве пяти-шести миллионов проживают в Турции и считаются частью турецкого народа. Так что государственность вроде как тоже имеют. Впрочем, Декларация ООН о правах коренных народов, на которую ссылается украинский закон, не ставит признание народа коренным в зависимость от наличия у него государственного образования. В документах ООН определение народа коренным связывается с тем, что общность людей является потомками тех людей и народов, которые населяли данную территорию до прихода людей и народов с другой культурой, языком, обычаями. Даже с учетом споров по поводу этногенезов русского и украинского народов и вообще наличия или отсутствия двух таких народов русские, согласно этой трактовке, на 100 процентов являются коренным народом нынешней Украины. И придуманное в украинском законе ограничение является местным — а точнее, русофобским — ноу-хау. Коренные народы, согласно украинскому закону, получат широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Им можно будет создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. Русские и русскоязычные таких прав не имеют. Более того, в "полуфашистском законе об образовании", как его назвал премьер-министр Венгрии Гергей Гуляш, под давлением Будапешта и Бухареста все же были сделаны послабления в отношении обучения на венгерском, румынском, а заодно польском и словацком языках. Для русских и русскоязычных поражение в правах на язык, образование и культуру на Украине носит тотальный характер. Также коренные народы смогут создавать свои средства массовой информации, получат финансирование представительских органов из государственного бюджета (тема запрещенного в России меджлиса). Закон дает им гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, в частности — любой формы принудительной ассимиляции. Из чего следует, что другие меньшинства принудительно ассимилировать можно, а гарантии защиты прав, связанных с этнической принадлежностью, им не положены. Другими словами, содержание и направленность закона вполне позволяют согласиться с его характеристикой президентом России: "Это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии". При этом с дополнительными возможностями для дискриминации, которые предоставляются этим законом, все ясно, но стоит сказать еще и о применении норм, направленных на защиту коренных народов. Они, безусловно, будут использованы не столько для защиты (Киев, на самом деле, мало заботят люди, отнесенные к коренным народам), сколько для финансирования и других форм поддержки "политических крымских татар" и, возможно, их коллег по цеху из караимов и крымчаков (если таковых удастся найти) с целью создания информационных и политических проблем для России на международном уровне. То есть закон является одновременно русофобским и антироссийским. И если в канун встречи с Байденом Зеленский преподносит ему политические дары, то, заявляя о желании встретиться с Путиным, он выкатывает максимально антироссийскую повестку. Вряд ли это увеличит вероятность проведения такой встречи, потому что делает все менее понятным ее смысл. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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