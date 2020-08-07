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Зеленский провел ночь с военными

07 августа 2020, 18:45  •  57 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: APUkraine/ twitter.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной с ними ел, пил и по-простому общался
Президент Украины Владимир Зеленский переночевал с военнослужащими ВСУ, которые находятся на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает "Страна.ua".
По словам лидера нации, он захотел понять, как простые бойцы живут на фронте, а также проверить соблюдение режима перемирия. Пан Зеленский заметил, что ему привычнее откровенно разговаривать с людьми и, если нужно, выпить с ними. Также он подчеркнул, что Киев не собирается ничего сдавать в Донбассе.
"У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи", – поведал глава государства.
Военнослужащие были очень воодушевлены, поскольку предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко никогда не проводил ночь с ними на передовой, добавил глава Незалежной.
Напомним, Владимир Александрович прибыл в Донецкую область накануне. Кроме прочего, он вручал там награды бойцам ВСУ.
Сегодня Офис президента сообщил, что лидер нации второй день находится в зоне проведения ООС, за это время он уже проехал свыше 100 км линии разграничения.
Президент України другий день перебуває в зоні проведення ООС. Глава держави особисто переконався, що режим повного та всеосяжного припинення вогню діє. Загалом за два дні Володимир Зеленський проїхав понад 100 км лінії розмежування.

Детальніше: https://t.co/sAIkcKkdUc pic.twitter.com/5nbXM6lJnX
— Офіс Президента (@APUkraine) August 7, 2020

"Глава государства лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует", – говорится в "Твиттер" администрации.
К посту приложено фото идущего в траншее пана Зеленского в бронежилете и каске.

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