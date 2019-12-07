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Зеленский проведёт ещё одно заседание СНБО перед нормандским саммитом

07 декабря 2019, 12:24  •  108 • Украина
Лидер Украины Владимир Зеленский проведёт 7 декабря ещё одно, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перед встречей в нормандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о планах обсудить на саммите в Париже возвращение контроля над госграницей с Россией в Донбассе.

В Кремле, в свою очередь, выразили надежду на достижение взаимопонимания по урегулированию внутриукраинского конфликта в ходе переговоров в нормандском формате.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с kp.ru призвал «нормандскую четвёрку» найти компромисс.

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