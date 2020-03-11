Зеленский против Порошенко. Политическая борьба антагонистов на Украине • 130 • Аналитика

Отставку генпрокурова Руслана Рябошапки, инициированную и продавленную президентом Зеленским в Раде, иные эксперты сравнивают с разворотом самолёта российского премьера Примакова над Атлантикой, когда Запад начал агрессию против Югославии, бомбардировки Белграда. В общем, какие-то основания для этого есть: за Рябошапку вступились семь послов Запада, вся «большая семёрка», но Зеленский им отказал…



Почему Рябошапке дали по шапке?

Решение президента Януковича отложить подписание евроассоциации на полгода, с тем, чтобы больше учесть интересы Украины, закончилось Евромайданом и госпереворотом в 2014 году, аналогии действительно напрашиваются… И сам Рябошапка на это намекнул, уходя с трибуны Рады: «Я ухожу, чтобы вернуться», демонстративно отказавшись отвечать на вопросы депутатов.







Украинские политологи считают, что Зеленский в этом демарше опирается на олигарха Игоря Коломойского, друга его министра МВД и шефа наци-«Азова» Арсена Авакова и примкнувшего к ним олигарха Рината Ахметова. Украинские олигархи якобы сопротивляются уже объявленному разгрому со стороны транснациональных корпораций Запада. То есть олигархия сопротивляется более тесной ассоциации с Западом, полного переваривания им, и это ставит его вместе с президентом Зеленским в положение Януковича. И поэтому напоминает разворот самолёта Примакова над Атлантикой.



«Слуги народа» в Раде по Рябошапке раскололись, но Оппоблок Медведчука — Рабиновича — Бойко помог Зеленскому отправить его в отставку. В Раде им противостоит, в общем, лагерь экс-президента Порошенко, его партия «Европейская солидарность». Против знаковой отставки Рябошапки в Раде проголосовали также «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» депутата-певца Вакарчука. Силовой опорой Порошенко являются боевики «авангарда революции гидности» Дмитро Яроша, можно сказать, новая дивизия СС «Галичина».



Предательство как предвидение

Отставка Рябошапки дополняется ещё отставкой кабмина «соросят» во главе с премьером Гончаруком, новый премьер Денис Шмыгаль хоть изо Львова, но как бы из «крепких хозяйственников» и работал с Ринатом Ахметовым, а не со структурами Джорджа Сороса.



В отставке экс-глава администрации президента Андрей Богдан, который считается человеком Коломойского, а в последних событиях замечен в порочащих связях с Рябошапкой, явным экс-генпрокурором от «соросят» и экс-президента Порошенко. Командир «Азова» Андрей Билецкий считается человеком Авакова, но сейчас открыто призывает к новому госперевороту против Зеленского и, получается, Авакова. Опять началась череда предательств, измен, перебежчиков как предвидение новых «событий»?



Не стоит сводить всё к экономике, политические амбиции всегда играют большую роль. Мы видим столкновение двух лагерей: Зеленского и Порошенко. Рябошапка не возбуждал дел против Порошенко, и это стало главной причиной его отставки. Зеленскому жизненно необходимо как-то решить вопрос с Порошенко, хотя бы удалить его из страны на продолжительный отдых. В Раде они обменялись рукопожатиями, но отставку Рябошапки Порошенко назвал «пророссийским реваншем».



Американский след

Очевидно, что все в Киеве думают сыграть в свою пользу на большом американском расколе: противостоянии ведущих кандидатов в президенты США Трампа и Байдена. За отставкой Рябошапки видится следующий удар по Порошенко, поэтому последний объявляет его «пророссийским реваншем».



Развитие этой темы приведёт к вскрытию коррупционных дел Джо Байдена на Украине при Порошенко, что является известной мечтой президента Трампа. Поэтому Джо Байден со своей Демократической партией через «соросят» на Украине препятствует падению Порошенко дабы поставить крест на расследовании его связей. Непримиримые, антагонистические, можно сказать, противоречия, которые должны как-то разрешиться в ближайшее время.



Думается, Зеленский упустил время, когда мог относительно легко отправить Порошенко «на нары», как он обещал. Возможно, в этом его «кинул» генпрокурор от «соросят» Рябошапка. За прошедшее время ситуация изменилась: позиции Зеленского ослабли, ситуация в стране ухудшается, ВСУ на Донбассе не очень-то подчиняется Зеленскому и при его министре обороны. Чем и как закончится их столкновение сегодня — сказать трудно.



Позиции Байдена — Сороса на Украине остаются весьма крепкими, действующий президент Трамп, конечно, поможет Зеленскому против Порошенко ради шеи Байдена, но насколько действенна будет эта поддержка, и сможет ли он блокировать «соросят» на Украине? А есть ещё и Ярош с «побратымами» и наци-патриоты Авакова с другой стороны, поднаторевшие на «кровавым краеведении».



…России от этой свары Зеленского и Порошенко лучше отстраниться подальше: хрен редьки не слаще. Не братья они оба нам… Отставку генпрокурова Руслана Рябошапки, инициированную и продавленную президентом Зеленским в Раде, иные эксперты сравнивают с разворотом самолёта российского премьера Примакова над Атлантикой, когда Запад начал агрессию против Югославии, бомбардировки Белграда. В общем, какие-то основания для этого есть: за Рябошапку вступились семь послов Запада, вся «большая семёрка», но Зеленский им отказал…Решение президента Януковича отложить подписание евроассоциации на полгода, с тем, чтобы больше учесть интересы Украины, закончилось Евромайданом и госпереворотом в 2014 году, аналогии действительно напрашиваются… И сам Рябошапка на это намекнул, уходя с трибуны Рады: «Я ухожу, чтобы вернуться», демонстративно отказавшись отвечать на вопросы депутатов.Украинские политологи считают, что Зеленский в этом демарше опирается на олигарха Игоря Коломойского, друга его министра МВД и шефа наци-«Азова» Арсена Авакова и примкнувшего к ним олигарха Рината Ахметова. Украинские олигархи якобы сопротивляются уже объявленному разгрому со стороны транснациональных корпораций Запада. То есть олигархия сопротивляется более тесной ассоциации с Западом, полного переваривания им, и это ставит его вместе с президентом Зеленским в положение Януковича. И поэтому напоминает разворот самолёта Примакова над Атлантикой.«Слуги народа» в Раде по Рябошапке раскололись, но Оппоблок Медведчука — Рабиновича — Бойко помог Зеленскому отправить его в отставку. В Раде им противостоит, в общем, лагерь экс-президента Порошенко, его партия «Европейская солидарность». Против знаковой отставки Рябошапки в Раде проголосовали также «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» депутата-певца Вакарчука. Силовой опорой Порошенко являются боевики «авангарда революции гидности» Дмитро Яроша, можно сказать, новая дивизия СС «Галичина».Отставка Рябошапки дополняется ещё отставкой кабмина «соросят» во главе с премьером Гончаруком, новый премьер Денис Шмыгаль хоть изо Львова, но как бы из «крепких хозяйственников» и работал с Ринатом Ахметовым, а не со структурами Джорджа Сороса.В отставке экс-глава администрации президента Андрей Богдан, который считается человеком Коломойского, а в последних событиях замечен в порочащих связях с Рябошапкой, явным экс-генпрокурором от «соросят» и экс-президента Порошенко. Командир «Азова» Андрей Билецкий считается человеком Авакова, но сейчас открыто призывает к новому госперевороту против Зеленского и, получается, Авакова. Опять началась череда предательств, измен, перебежчиков как предвидение новых «событий»?Не стоит сводить всё к экономике, политические амбиции всегда играют большую роль. Мы видим столкновение двух лагерей: Зеленского и Порошенко. Рябошапка не возбуждал дел против Порошенко, и это стало главной причиной его отставки. Зеленскому жизненно необходимо как-то решить вопрос с Порошенко, хотя бы удалить его из страны на продолжительный отдых. В Раде они обменялись рукопожатиями, но отставку Рябошапки Порошенко назвал «пророссийским реваншем».Очевидно, что все в Киеве думают сыграть в свою пользу на большом американском расколе: противостоянии ведущих кандидатов в президенты США Трампа и Байдена. За отставкой Рябошапки видится следующий удар по Порошенко, поэтому последний объявляет его «пророссийским реваншем».Развитие этой темы приведёт к вскрытию коррупционных дел Джо Байдена на Украине при Порошенко, что является известной мечтой президента Трампа. Поэтому Джо Байден со своей Демократической партией через «соросят» на Украине препятствует падению Порошенко дабы поставить крест на расследовании его связей. Непримиримые, антагонистические, можно сказать, противоречия, которые должны как-то разрешиться в ближайшее время.Думается, Зеленский упустил время, когда мог относительно легко отправить Порошенко «на нары», как он обещал. Возможно, в этом его «кинул» генпрокурор от «соросят» Рябошапка. За прошедшее время ситуация изменилась: позиции Зеленского ослабли, ситуация в стране ухудшается, ВСУ на Донбассе не очень-то подчиняется Зеленскому и при его министре обороны. Чем и как закончится их столкновение сегодня — сказать трудно.Позиции Байдена — Сороса на Украине остаются весьма крепкими, действующий президент Трамп, конечно, поможет Зеленскому против Порошенко ради шеи Байдена, но насколько действенна будет эта поддержка, и сможет ли он блокировать «соросят» на Украине? А есть ещё и Ярош с «побратымами» и наци-патриоты Авакова с другой стороны, поднаторевшие на «кровавым краеведении».…России от этой свары Зеленского и Порошенко лучше отстраниться подальше: хрен редьки не слаще. Не братья они оба нам… Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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