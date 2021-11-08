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Зеленский против олигархии: ссора в змеином кубле

08 ноября 2021, 13:40  •  170 • Украина
Ринат Ахметов, Дмитрий Разумков и Юлия Тимошенко. Этих людей объединяет не только гражданство, но и терзающая их души боль за украинский народ и то, что же с ним сделал аппарат Зеленского.
На данный момент с отоплением в стране всё совсем плохо. Собственных ресурсов не хватает, ведь гарант конституции не подготовил «сани летом» и теперь без поставок ближайших стран им из кризиса не выкарабкаться. Именно за это коллеги и вылили на Зеленского тонны помоев.

Одной из первых «ласточек» стало выступление Арсена Авакова на канале Украина 24, а он, как известно, принадлежит Ринату Ахметову. В эфире Аваков сказал крамольную вещь: Украина попросила помощи у России. Правда, Путин в его речах снова предстаёт тираном, который если и даст топливо, то потом его обязательно заберёт. В любом случае Зеленский не справился и его надлежит убрать. Видимо, как самого Авакова с поста главы министерства внутренних дел ранее.

За ним последовали высказывания спикера Дмитрия Разумкова, который уже долгое время недолюбливает президента. К «Партии Критики» присоединилась и Юлия Тимошенко. Она заявила, что у незалежной была возможность наполнить хранилища газом по низкой цене. Как всегда, всё пошло по известному органу. Впрочем, неровно дышит г-жа Тимошенко к газу со времен Оранжевой революции. Фиктивные отношения с топливом закончились для неё несколькими скандалами.

Даже несмотря на энергетический кризис, украинские политики поддерживают атмосферу змеиного кубла и продолжают обвинять Россию в проблемах, которые сами же себе создали. Остаётся только включить фантазию и гадать, какими окажутся новые проблемы и какую роль в них будет играть лично Путин.

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