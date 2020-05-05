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Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
05 мая 2020, 16:10 • 27 • Война
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
По его словам, Киев хочет повысить уровень своего представительства в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и для этого назначить главой делегации министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова вместо экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Кроме того, планируется, что в состав делегации войдут представители нескольких комитетов Верховной рады.
По мнению Ермака, таким образом получится привлечь к переговорам более высокопоставленных представителей России.
«Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР. К сожалению, на протяжении всех шести лет переговоров в Минске единственными представителями так называемых территорий были представители ЛНР и ДНР», — отметил он.
По словам главы офиса украинского лидера, президента страны Владимира Зеленского изначально не устраивала такая ситуация. Ермак отметил, что Украина собирается обсуждать внесение изменений в свои законы о Донбассе только с представителями «гражданского общества» региона, у которых есть только украинское гражданство и которые не воевали против военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Глава офиса Зеленского обратил внимание, что на переговорах в Минске представлены только Россия, Украина и ОБСЕ.
Ермак также подчеркнул, что Украина не отказывается провести 25 октября местные выборы на всей территории страны, включая ДНР и ЛНР.
При этом в России убеждены, что украинская сторона не может выдвигать новые условия по урегулированию конфликта в Донбассе, пока не обсудит их с ДНР и ЛНР.
«Минский комплекс мер завизирован представителями этих республик. Невозможно продвигать новые позиции, не обсуждая их с представителями этих республик», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кроме того, он в очередной раз напомнил, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе.
По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Украина должна вступить в прямой диалог с самопровозглашенными республиками. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров глав МИД стран «нормандской четверки».
«Главное — не ждать каких-то глобальных катаклизмов, чтобы люди, наконец, поняли необходимость договариваться, а просто добросовестно выполнять минские договоренности. Мы видим, что есть проблемы с обеих сторон», — заявил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства утверждает, что Киев продолжает уклоняться от диалога с ДНР и ЛНР, хотя без этого нельзя согласовать все правовые аспекты и обеспечить действие особого статуса Донбасса на постоянной основе.
«Нет прогресса в согласовании с Донецком и Луганском конкретных аспектов включения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. «Формула Штайнмайера», напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса», — подчеркнул министр.
Он отметил, что продвижение на этом треке создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы.
В марте президент Украины заявил, что на декабрьской встрече в «нормандском» формате в Париже он установил всем участникам дедлайн для приведения Донбасса к миру. По его словам, он дал год на прекращение военного конфликта.
«Я не буду те пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск», — заявил Зеленский в интервью The Guardian. Он подчеркнул, что у него есть «два-три альтернативных плана» по решению проблемы в Донбассе.
По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, такие угрозы выглядят странно, поскольку Киев сам не выполняет условия деэскалации.
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