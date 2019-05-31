Зеленский просветил американского гостя о "двух войнах" на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране идут "две войны". Он поднял этот вопрос в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

Зеленский пояснил американскому гостю, что стране необходим роспуск Верховной рады. Новое правительство, в случае досрочных выборов, начнет работать уже в сентябре, а не в декабре. К тому же, подчеркнул он, само решение распустить парламент было принято из-за того, что он плохо работал и мог замедлить формирование правительства.

Времени ждать нет, указал Зеленский, добавив, что в стране якобы идут "две войны".

"У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины", - пояснил он.

Как говорится на сайте украинского лидера, на встрече Зеленский и Портман также обсуждали "вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО".

Напомним, что о роспуске Верховной рады новый украинский президент объявил в день своей инаугурации. Затем он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы на 21 июля.