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Зеленский просветил американского гостя о "двух войнах" на Украине

31 мая 2019, 03:39  •  19 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады. По его словам, роспуск необходим, поскольку в стране якобы идут "две войны".
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране идут "две войны". Он поднял этот вопрос в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.
Зеленский пояснил американскому гостю, что стране необходим роспуск Верховной рады. Новое правительство, в случае досрочных выборов, начнет работать уже в сентябре, а не в декабре. К тому же, подчеркнул он, само решение распустить парламент было принято из-за того, что он плохо работал и мог замедлить формирование правительства.
Времени ждать нет, указал Зеленский, добавив, что в стране якобы идут "две войны".
"У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины", - пояснил он.
Как говорится на сайте украинского лидера, на встрече Зеленский и Портман также обсуждали "вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО".
Напомним, что о роспуске Верховной рады новый украинский президент объявил в день своей инаугурации. Затем он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы на 21 июля.

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