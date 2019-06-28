Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Взрыв мин и «вальс буксиров»: В Кронштадте прошел грандиозный показ боевых кораб...
SWIFT загнали в тупик: Европа и Азия хотят платить России в нацвалютах без огран...
«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевери...
Нафига козе ПАСЕ?! На что депутаты потратят наши деньги? (Уставший Оптимист)
Главная / В России

"Зеленский просто бредит!": Депутат Рады прокомментировал освобождение украинских пленных Медведчуком

28 июня 2019, 18:54  •  137 • В России

Четверо украинских военнопленных были освобождены при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Кстати, вообще при содействии Медведчука почти полтысячи граждан незалежной , которые участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины и оказались в плену, в итоге вернулись домой.

Нынешняя передача пленных состоялась в Минске. Туда пленных доставили авиарейсом из Ростова. После кратких технических процедур вся четверка была отправлена в киевский аэропорт Жуляны.

После полутора лет, когда не происходило вообще никакого обмена пленными между Киевом и Донбассом, ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Медведчук смог добиться одностороннего освобождения четырех человек после переговоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Мне кажется самым важным, что люди идут навстречу, они совершили односторонний акт гуманизма, который у меня вызывает искреннюю благодарность… » - заявил Виктор Медведчук при передаче четырех бывших военнопленных украинской стороне.

На Украине в верхах и в провластных СМИ это восприняли как «предвыборный пиар» известного политика. В ответ его соратник по партии Вадим Рабинович резко отреагировал на пренебрежительное заявление президента Зеленского о данной гуманитарной акции: "Я в шоке от слов президента Украины Владимира Зеленского о роли нашего партийца Виктора Медведчука в деле освобождения пленных. Считаю, что это аморально – вместо того, чтобы поблагодарить Медведчука за освобождение четырех граждан Украины, глава государства просто... бредит".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
28 июня 2019, 09:09
Владимир Путин: О своем преемнике я думаю с 2000 года
27 июня 2019, 20:09
Все заявления россиян следователям будут вносить в государственную автоматизированную систему правовой статистики
28 июня 2019, 00:54
«Вывели за рубеж 4 млрд рублей»: СК возбудил уголовное дело в отношении основателя и руководителей компании «Рольф»
28 июня 2019, 13:54
«Превосходит западные аналоги»: какими возможностями будет обладать новейшая российская боевая экипировка
28 июня 2019, 18:54
Взрыв мин и «вальс буксиров»: В Кронштадте прошел грандиозный показ боевых кораблей и морского десанта
28 июня 2019, 15:39
Форум "АРМИЯ-2019" открыт для массового посещения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
22 июня 2019, 18:24
"Мовный" закон Порошенко разбился о русский язык: Две трети украинцев сделали неожиданное признание
23 июня 2019, 13:54
"Кто ж спорит, деэскалируйте": Скабеевой четыре раза стало смешно из-за заявления президента Грузии
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
25 июня 2019, 20:54
«Ищут новые пути сорвать сделку»: США заявили о невозможности получения Турцией систем С-400 вместе с самолётами F-35
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.