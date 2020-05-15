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Зеленский простил внучку Муссолини, наблюдавшую за выборами в Донбассе

15 мая 2020, 22:55  •  73 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о снятии санкций с Алессандры Муссолини - внучки итальянского диктатора.
Об этом говорится на официальном сайте администрации президента Украины.
Алессандра Муссолини попала в украинский санкционный список, поскольку выступала наблюдателем на выборах в ДНР и ЛНР. Помимо неё, из-под санкций были выведены ещё несколько человек, которые возглавляли местные участковые комиссии, а также российский предприниматель Алексей Федорычев и зарегистрированная в Славянске компания "Изолятор".
Напомним, что Украина согласно подписанным Киевом Минским соглашениям должна организовать проведение выборов в Донбассе и предоставить региону особый статус. Несмотря на то что с момента подписания "Минска-2" прошло 5 полных лет, украинская сторона не выполнила ни одного взятого на себя обязательства. Тогда руководство ДНР и ЛНР самостоятельно провело местные выборы, которые Киев теперь отказывается признавать.
Между тем депутаты Верховной рады, как пишут "Утро.ру", полагают, что Владимир Зеленский занимается вредительством в угоду МВФ. Главу Незалежной обвинили в нежелании уделять внимание социальным проблемам страны.

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