Зеленский просит папу римского канонизировать гитлеровского пособника

И делает это от имени всех граждан Украины…

«Президент обсудил с Его Святейшеством Папой Франциском мир в Донбассе и визит на Украину» – так озаглавлено сообщение интернет-представительства президента Украины о телефонном разговоре главы Ватикана с украинским президентом.

«Владимир Зеленский отметил, что разговор происходит в период 20-й годовщины визита святого папы Иоанна Павла II на Украину, – сообщает президентский сайт. – Он отметил, что в сердцах миллионов украинцев живет светлая память об Иоанне Павле II и его судьбоносном визите в нашу страну». В чём, правда, заключалась судьбоносность того визита для государства, по конституции отделённого от церкви, пресс-служба гаранта не уточнила.

Не удивлюсь, если кто-то откопает двадцатилетней давности кадры «Квартала 95», где Зеленский глумится над государственным папоугодничеством. Однако сегодня Зеленский вещает по-другому: «Украина является неотъемлемым восточным легким Европы, и… визит Папы на Украину – это кислород, который так необходим».

Зеленский также «сообщил «об ужасных последствиях войны на востоке Украины», полагая, видимо, что папа – идиот и даже не догадывается о том. После чего пригласил понтифика на празднования украинской незалежности: «Визит Вашего Святейшества ждет, прежде всего, народ Украины».

Зеленский, чей рейтинг обвалился за два года до 30%, не первый раз делает подобные заявки от имени народа Украины. От имени того же народа «глава государства отметил, что украинский народ ждет беатификации митрополита Шептицкого». Того самого, что духовно опекал украинских фашистов из ОУН*.

Евреи уже не «народ Украины»?

Международный институт исследований холокоста при иерусалимском музее «Яд ва-Шем», несмотря на ежегодные обращения (в том числе и Зеленского), уже двадцатый раз отказывает поклонникам Шептицкого во внесении его в число «Праведников народов мира». В первую очередь по причине коллаборационизма львовского архибискупа. Не ведутся израильские историки и на байку об «украинском Шиндлере, спасшем сотни евреев».

Почему не 3 млн.?! (социальная реклама в Киеве)

Эту байку мы в своё время развенчали в материале «Почему Израиль не признаёт «украинского Моисея» праведником». Заодно упомянули о «духовной» опеке над украинским батальоном «Нахтигаль», дивизией СС «Галичина», проводниками ОУН-УПА*. Прославился «украинский Моисей» и личными панегириками непосредственно Гитлеру, его «победоносному войску» и III Рейху.

Антифашисты – не украинцы?

Особо тронут был такой преданностью делу Третьего рейха начальник 2-го отдела абвера Эрвин фон Лахузен: «Приятно отметить роль митрополита Андрея Шептицкого, который всегда был и остаётся нашим активным приверженцем… Сотрудничество с митрополитом и его окружением — яркий пример использования широких возможностей церкви в интересах Абвера» (выделено здесь и далее мной. – Д.С.)

Штурмбаннфюрер СС, руководитель отдела Главного управления имперской безопасности Карл Нейгауз подтверждал: «В течение всей войны германские правительственные органы имели тесный контакт и полную поддержку со стороны униатской церкви… Униатское духовенство… полностью включившись в гитлеровскую военную политику, оказывало немцам всяческую поддержку и получало от них за это соответствующее вознаграждение… Шептицкий и его ближайшие сотрудники… играли активную роль в создании дивизии СС “Галиция”. В состав этой дивизии СС включились многие… униатские священники. Это был один из редких случаев, когда представители церкви добровольно, непосредственно участвовали в эсэсовской организации».

Подчеркнём, речь идёт не о сотрудничестве отдельных служителей унии с СС, не о вынужденном признании оккупационной власти, а о добровольном «предоставлении широких возможностей церкви».

Кстати, недавно заслуги Шептицкого пред Гитлером вспомнил, цитируя униатского архибискупа, представитель Генпрокуратуры Украины, который призвал лидера оппозиции Медведчука: «Наказуемостью, солидарностью, совестливым исполнением обязанностей докажите, что вы созрели для государственной жизни». Однако опустил государственный обвинитель следующую строку из воззвания коллаборациониста: ««Победоносную немецкую армию приветствуем как освободительницу от врага. Установленной власти оказываем достойное послушание».

Скан Мирославы Бердник

Речь о том, что 30 июня 1941 года Львов был занят гитлеровскими войсками. Это ознаменовалось не только погромами в исполнении духовных чад украинской унии, но и «Актом восстановления украинской державы», в котором звучало славословие фюреру: «Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под руководством вождя Адольфа Гитлера творит новый порядок в Европе и мире… Украинская Национально-революционная Армия, которая будет творить на украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией… за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всем мире».

А 10 июля Львовский митрополит обращается с «Посланием к духовенству», в котором обязывает оное «иметь приготовленный флаг немецкой армии – красное полотнище, а на нем вышита на белом фоне свастика – который можно вывесить на своем доме».

Сам духовный отец Nazії получил «Свастику заслуги» ещё в 1930-х

Всё это ваш покорный слуга в дни суда над Медведчуком сообщил зрителям одного из украинских телеканалов. Моё включение в эфир телеканал выложил на Youtube, но не прошло и суток, как по требованию властей ролик был заблокирован.

И всё же антифашисты, коих на Украине ещё остаётся как минимум с десяток миллионов, в какой-то мере осведомлены о коллаборационизме иерархов украинской унии. А потому вряд ли попадают под определение «всего украинского народа, чающего беатификации гитлеровского пособника».

«Некоренным» голос не давали

А ведь есть ещё и русские. Те самые, которые ныне на Украине «некоренные». Завершение дерусификации Юго-Западной Руси с возведением сего польского графа на Львовскую кафедру приняло в Австрии насильственный характер.

В материале «Как на земле русской появились украинцы» мы уже приводили цитату из статьи очевидца тех событий, галицкого историка И.И. Тёроха «Украинизация Галичины»:«С назначением Шептыцкого главой униатской церкви прием в духовные семинарии юношей русских убеждений прекращается. Из этих семинарий выходят священниками заядлые политиканы-фанатики, которых народ назвал попиками. С церковного амвона они, делая свое каиново дело, внушают народу новую украинскую идею, всячески стараются снискать для нее сторонников и сеют вражду в деревне. Народ противится, просит епископов сместить их, бойкотирует богослужения, но епископы молчат, депутаций не принимают, а на прошения не отвечают… В деревне вспыхивает открытая вражда и доходит до схваток, иногда кровопролитных. В одних и тех же семьях одни дети остаются русскими, другие считают себя украинцами. Смута и вражда проникают не только в деревню, но и в отдельные хаты».

Это было предвестием первых концлагерей в истории Европы, организованных Веной для русинов, и первого геноцида XXвека.

«Австрийские власти арестуют почти всю русскую интеллигенцию Галичины и тысячи передовых крестьян по спискам, вперед заготовленным и переданным административным и военным властям украинофилами (сельскими учителями и попиками) с благословения преусердного митрополита графа Шептыцкого и его епископов, – продолжал Илья Иванович… – За арестованных и избиваемых русских священников добровольно заступаются епископы католики: польский и армянский, а униатские епископы во главе с Шептыцким, несмотря на просьбы жен и детей, отказывают в защите своим русским галицким священникам. Этого нужно было ожидать: они же их предали на убиение».

Так что вряд ли, граждане Украины, сознающие себя русскими или хотя бы причастными к Русскому миру, подпишутся под словами «украинца» Зеленского об «украинце» Шептицком.

И наконец, православные, число которых превышает на Украине представителей любой другой веры, включая атеистов.

«Церковь страны-агрессора» – не в счёт

Уния была создана на русских землях Речи Посполитой исключительно для уничтожения православия. Шептицкий – один из наиболее последовательных воплотителей этой идеи.

Ещё в 1914 г. он подготовил рекомендации относительно политики австро-немецкого командования на случай оккупации Малороссии: «Определенное число епископов, а именно те, которые откажутся присоединиться к унии, должны быть устранены и заменены другими – теми, кто признает украинские и австрийские убеждения. Рим бы согласился в этом случае на эти распоряжения и назначения».

К 1927 г., когда по итогам Первой мировой войны часть русских земель вновь оказалась в составе Речи Посполитой, в унию было насильственно переведено около 20 тысяч православных. В 1929 году Шептицкий вдохновлял униатский клир следующими планами: «Многим из нас Бог еще окажет милость проповедовать в церквах Большой Украины... по Кубань и Кавказ, Москву и Тобольск». Но уже в начале 30-х в Польше в православие вернулось 60 тыс. человек! «Идёт тяжелая борьба с православием», – констатировал граф Шептицкий в 1931 году.

С началом Второй мировой он воспрянул духом. Львовский бискуп объявляет среди униатских служителей Галичины конкурс на должности настоятелей приходов в Киеве, Одессе, Виннице, Харькове и Полтаве. А вот как он напутствовал остарбайтеров, увозимых немцами уже из оккупированной УССР на работы в Германию: «Как ваш пастырь я был бы рад каждого из вас благословить на эту дорогу... Пребывание на чужбине принесет вам пользу и выгоду: научитесь иностранному языку, узнаете людей и мир, наберетесь опыта и знания, которые могут пригодиться вам в жизни... Там вы будете встречаться со многими другими верами... Вера наша правильнее православной… Они держатся науки первых семи Вселенских соборов, мы держимся того же самого, но добавляем еще учение дальнейших Вселенских соборов (сугубо католических. – Д.С.). Их вера неполная, поэтому наша вера Богом призвана к тому, чтобы передать им это дополнение».

Так что у православных Украины нет особых оснований для нежных чувств к графу-иезуиту.