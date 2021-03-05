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Зеленский просит Байдена ввести против России масштабные санкции

05 марта 2021, 22:25  •  136 • Политика
Джо Байден. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В Незалежной ждут поддержки Штатов в борьбе за демократию, свободу и против балтийской трубы
Киевскому режиму не дает покоя российская труба "Северного потока-2" и в стане Владимира Зеленского призвали администрацию президента США Джо Байдена ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" в отношении Москвы, который бы включал ограничения на балтийский газопровод. С таким воззванием к заокеанскому куратору всея Незалежной выступила замглавы офиса украинского лидера Юлия Свириденко.
Она назвала прекращение международного проекта "критически важным" для постмайданных властей.
"США, Евросоюз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", – цитирует УНИАН пани Свириденко.
По ее словам, американские рестрикции должны действовать, пока в стране идет война, пока мятежный Донбасс и Крым не вернутся в лоно неньки.
Соратница Зеленского сообщила, что Украина стремится к более тесному военному сотрудничеству со Штатами, дабы "увеличить цену за любую новую военную агрессию". Правда, девушка не уточнила, кто именно должен заплатить.
Ранее сам Владимир Александрович назвал ударом по Незалежной достройку "СП-2". Он поблагодарил Вашингтон за введенные санкции в отношении участников проекта. Другой украинский деятель, а именно глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев старается убаюкать сограждан заявлениями о "готовности" Украины к запуску российского газопровода, по которому "Газпром" должен значительный объем сырья поставлять европейским потребителям в обход ГТСУ.

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