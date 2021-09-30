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Зеленский просил Эрдогана о помощи с Путиным – МИД Украины
30 сентября 2021, 16:30 • 33 • Политика
Поручение главе Турции президент Незалежной дал, находясь на мероприятиях ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский подключил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к вопросу освобождения украинских заключенных в России. Об этом рассказал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в четверг, 30 сентября.
По словам министра, Зеленский и Эрдоган на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели "длительную" встречу с глазу на глаз, а потом "длительную" встречу в составе делегаций. Они обсудили не только двусторонние отношения, но и вопросы, которые Эрдоган намеревался поднять на грядущих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Более того, Зеленский воспользовался ситуацией и попросил Эрдогана походатайствовать и по украинской повестке. В частности, передал список 450 граждан Незалежной, лишенных свободы в РФ:
"Попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок",
– приводит РИА "Новости" слова Кулебы.
Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в Сочи 29 сентября. Выполнил ли турецкий лидер поручение Зеленского, не сообщается. Что касается поездки украинского президента в Нью-Йорк, ее нельзя назвать успешной. Впрочем, в Киеве уже думают о новых международных контактах, в частности, говорят, что уже скоро пройдут и прямые переговоры Зеленского с Путиным.
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