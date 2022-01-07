Зеленский пропустил конфуз с собственным кортежем - видео

С машинами кортежа Зеленского произошёл конфуз на горнолыжном курорте. Сам президент Украины поздравил православных во время спуска на лыжах.

Пользователи интернета показали на видео, как столкнулись машины кортежа президента Украины Владимира Зеленского на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах.

Президент Украины находится на отдыхе на знаменитом украинском курорте. Зеленский нестандартно поздравил православных верующих с одним из главных христианских праздников.

"Наша Украина, наши горы, наши Карпаты, наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством", - говорит на видео президент, съезжая с горы по снегу в горнолыжном шлеме.

В другом видео видно, как машины президентского кортежа на скользком уклоне сталкиваются и образуют массовое ДТП.

Пока президент Украины Владимир Зеленский записывал видео с поздравлением православных с Рождеством, съезжая по склону в Карпатах, машины из его кортежа столкнулись друг с другом.