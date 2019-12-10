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Зеленский пропиарил Соловьёва на весь мир, предложив "ручками походить" по Киеву. Ведущий ёмко ответил

10 декабря 2019, 21:54  •  89 • В мире
Под конец пресс-конференции Владимир Зеленский неожиданно пропиарил на весь мир российского журналиста Владимира Соловьёва, предложив ему "ручками-ножками" посмотреть Украину.
Эта часть выступления, конечно, заметно всех удивила и была неожиданной для подобного формата встречи.
"Там есть товарищ Соловьёв, весело говорит о том, что в Москве происходит. А я всегда говорю о том, что приезжайте посмотрите, что у нас происходит – походите ножками, ручками, глазками посмотрите. Ничего страшно, туфли "Бриони" не запачкает человек", - сказал Зеленский.
Соловьёв, опубликовав видеозапись в своем Telegram-канале, ответил: "Я "Бриони" не ношу".
"Зеленский смотрит Соловьёва? Сепаратист, однако", - со смехом прокомментировал в Telegram-чате пользователь Sergey.
"Судя по ответам Зеленского, он всё-таки смотрит Соловьёва! Так держать, Владимир Рудольфович", - добавил Boris.
На слова украинского президента отреагировал и журналист Александр Коц.
"Владимир Александрович, я тоже хочу ножками и ручками у вас там всё посмотреть. Пятилетний запрет на въезд у меня уже закончился. Но дайте команду СБУ закрыть заведённые в 2014-м в отношении меня и моих коллег уголовные дела по статье "терроризм". Мы ж с удовольствием приедем", - прокомментировал он приглашение Зеленского в своём Telegram-канале.
"Макрон обалдел (судя по его взгляду), когда Зеленский заговорил о "Бриони" и о своих друзьях из "95-го квартала", которые должны представлять "оккупированные территории. Но похоже, что Макрон опасался, что Зеленский сморозит что-то посильнее... Теперь вздохнул спокойно", - написал в Twitter журналист Виталий Третьяков.
"Ручками, ножками, глазками походите..." Ну как с таким президентом вести Путину диалог? И оккупирован Донецк кем? Жителями? Ну сказочник Зеленский", - добавил @dron19802.
"А вообще, позор. Он ни по-русски, ни по-украински говорить не может. Вспоминается: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Только не Зеля", - поделилась своим мнением Лара Демидова.

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