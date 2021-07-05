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Зеленский пропал, а его двойник делит народы на классы

05 июля 2021, 06:00  •  240 • Украина
Странные новости приходят к нам из-за бугра – говорят царь не настоящий! На Украине заявили, что президент страны Владимир Зеленский пропал. Все, мол, нету его. А тот, кто сейчас мелькает на экране и своим хрипучим голосом всякие речи толкает – его двойник.

Такое предположение выдвинул депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива:

«Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!»

Что говорить, научились украинцы у американцев мыльные пузыри сенсаций надувать, СМИ им всегда благодарны будут. Хотя, если отбросить иронию, то порой действительно кажется, что Зеленский либо головой ударился, либо умело лицемерит, в чем ему помогают его скудные актерские таланты. Ведь если взглянуть на то самое «видеодоказательство», о которых упоминает Кива, то становится ясно, насколько Зеленский-президент отличается от Зеленского-простолюдина.

Когда-то давно вот как отзывался нынешний украинский президент об отношениях между народами Украины и России:

«Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка»

Однако сейчас его позиция далека от тех красивых фраз. Это даже закреплено на законодательном уровне, потому что с недавнего времени в стране действует закон «О коренных народах Украины», по которому население страны разделили на категории: титульная нация, коренные народы и все остальные.

Надо понимать, что русских на этот «праздник» не пригласили. Не учли и другие народности, что весьма странно. Например, гагаузов. Этот народ уже двести с лишнем лет живёт на территории современной «незалежной», своего государства у них нет, значит, коренные. Не нашлось им места в новой классификации. Возможно, включат потом, но то, что русские никогда не появятся в этом законе – факт. Хотя, казалось бы, сколько сейчас проживает на Украине русских и сколько гагаузов? Нет, идите лесом, сказал Зеленский.

Вот и думай, может и правда его подменили?

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