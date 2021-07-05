|
Зеленский пропал, а его двойник делит народы на классы
05 июля 2021, 06:00 • 240 • Украина
Такое предположение выдвинул депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива:
«Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!»
Что говорить, научились украинцы у американцев мыльные пузыри сенсаций надувать, СМИ им всегда благодарны будут. Хотя, если отбросить иронию, то порой действительно кажется, что Зеленский либо головой ударился, либо умело лицемерит, в чем ему помогают его скудные актерские таланты. Ведь если взглянуть на то самое «видеодоказательство», о которых упоминает Кива, то становится ясно, насколько Зеленский-президент отличается от Зеленского-простолюдина.
Когда-то давно вот как отзывался нынешний украинский президент об отношениях между народами Украины и России:
«Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка»
Однако сейчас его позиция далека от тех красивых фраз. Это даже закреплено на законодательном уровне, потому что с недавнего времени в стране действует закон «О коренных народах Украины», по которому население страны разделили на категории: титульная нация, коренные народы и все остальные.
Надо понимать, что русских на этот «праздник» не пригласили. Не учли и другие народности, что весьма странно. Например, гагаузов. Этот народ уже двести с лишнем лет живёт на территории современной «незалежной», своего государства у них нет, значит, коренные. Не нашлось им места в новой классификации. Возможно, включат потом, но то, что русские никогда не появятся в этом законе – факт. Хотя, казалось бы, сколько сейчас проживает на Украине русских и сколько гагаузов? Нет, идите лесом, сказал Зеленский.
Вот и думай, может и правда его подменили?
Подпишитесь на нас
240
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июля 2021, 19:10
|
01 июля 2021, 08:30
|
28 июня 2021, 09:00
|
29 июня 2021, 01:30
|
02 июля 2021, 23:55
|
29 июня 2021, 21:40
|
04 июля 2021, 07:05