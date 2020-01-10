Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране

Версия о попадании ракеты в украинский Boeing 737 в Иране не исключается, но не является подтверждённой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Версия о попадании ракеты в самолёт не исключается, но на сегодня не является подтверждённой», — написал он в Telegram-канале.

Глава государства призвал США, Канаду и Великобританию представить имеющиеся у них доказательства по делу комиссии по расследованию авиакатастрофы.

Кроме того, он анонсировал разговор на тему ЧП с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о наличии у Оттавы данных разведки, указывающих на то, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля — воздух».

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что у него «есть свои подозрения» на этот счёт.

Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал такие данные иррациональными. Он также опроверг сообщения о том, что рядом с местом трагедии якобы были найдены обломки ракеты.

8 января Boeing разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.