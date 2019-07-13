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Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным

13 июля 2019, 01:39  •  77 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным затронул вопрос о возвращении украинских моряков. Об этом Зеленский рассказал на встрече с родственниками моряков в Кривом Роге.
 
РИА Новости
 

Как сообщает «СТРАНА.ua», по словам Зеленского, освобождение моряков было ключевой темой беседы с Путиным.

«Мы сейчас основательно ведём этот вопрос, чтобы забрать наших ребят... У меня корона с головы не спадёт, потому что жизни ребят — самое главное. Мой главный ему (Путину. — RT) вопрос был, готовы ли они отдать их», — сказал президент Украины.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Как уточнили в пресс-службе президента Украины, освобождение моряков стало ключевым вопросом в ходе переговоров. При этом в Киеве добавили, что речь также шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся в России.

В свою очередь, в Кремле отметили, что разговор лидеров «носил достаточно прагматичный характер» и занял около 20 минут.

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