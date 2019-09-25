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Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
25 сентября 2019, 13:09 • 72 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление. Он заявил, что единственный человек, который может на него давить, — это его шестилетний ребёнок.
© Микола Лазаренко / president.gov.ua
«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины», — ответил Зеленский на вопрос телеканала «Россия» о том, оказывал ли на него давление Трамп.
По словам украинского лидера, на него может давить только один человек.
«На меня может давить только мой сын», — сказал Зеленский.
Видео ответа президента Украины опубликовано в Telegram журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».
Трамп в Twitter сообщил, что украинская сторона разрешила Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с лидером Украины.
Президент США также подчеркнул, что не оказывал давления на Зеленского.
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