|
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
02 декабря 2019, 12:09 • 328 • Украина
Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря. Об этом в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил украинский президент Владимир Зеленский.
© РИА Новости
«Северный поток — 2» значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнёры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — сказал глава государства.
Однако он отметил, что если удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, если европейцы окажут помощь, а Россия не будет противиться этому, тогда можно говорить, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом.
Зеленский также рассказал, что президент России Владимир Путин во время разговора с ним принял к сведению позицию украинской стороны по транзиту.
«Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Чтобы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате», — добавил он.
Таким образом он ответил на вопрос об истечении срока действия транзитного контракта и будущего завершения строительства «Северного потока — 2».
Ранее в МИД Украины отмечали, что Киев считает возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту газа.
Как заявляли в Кремле, Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
328
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 ноября 2019, 14:09
|
26 ноября 2019, 06:54
|
29 ноября 2019, 03:09
|
28 ноября 2019, 13:54
|
28 ноября 2019, 01:09
|
29 ноября 2019, 09:39
|
01 декабря 2019, 00:39