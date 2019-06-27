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Зеленский прокомментировал ситуацию с ПАСЕ и Россией

27 июня 2019, 21:39  •  109 • Украина
Лидер Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая 26 июня подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
 
РИА Новости
 

По мнению Зеленского, решение о возвращении России в ПАСЕ было принято давно и у него не было возможности на него повлиять.

«Я был в Брюсселе, Париже, Берлине... И на каждой встрече я поднимал вопрос о возвращении России в ПАСЕ. И мне каждый из этих людей говорил, что ПАСЕ — это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно», — заявил он в ходе брифинга в Киеве.

Украинский президент отметил, что все шаги, которые он предпринимал для предотвращения возвращения России в ПАСЕ, были напрасны.

«Я делал всё, что я могу, но всё это уже было постфактум. Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось», — заключил Зеленский.

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что ПАСЕ пригласила Россию на июньскую сессию из-за бездействия Зеленского.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объёме.

Украинская делегация после решения ПАСЕ покинула зал заседаний ассамблеи.

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