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Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

01 июля 2019, 10:09  •  187 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
 
РИА Новости © Станицы Луганск
 

Он выразил надежду, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения в Донбассе.

«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке минского процесса», — говорится в видеообращении Зеленского в Facebook.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал начало процедуры разведения сил в Донбассе «хорошим шагом Украины». Кроме того, в МИД Германии приветствовали начало разведения сил в Донбассе. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что разведение сил является «важным и давно ожидаемым шагом для региона, который уже давно ждёт прогресса».

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