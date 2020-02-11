Зеленский прокомментировал расследование убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что если причастность подозреваемых к убийству журналиста Павла Шеремета не будет доказана, то правоохранителям придётся принести извинения.

По его словам, он был очень рад, когда расследование дела сдвинулось с места.

«Если это неправда по делу Шеремета, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся как минимум», — сказал Зеленский.

В декабре глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета.

В конце января генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Шеремета нужны дополнительные доказательства, так как собранного объёма улик недостаточно.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре украинской столицы.