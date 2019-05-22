|
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты
22 мая 2019, 21:09 • 61 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент.
Reuters
«Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь», — написал Зеленский в Facebook.
По его словам, депутаты намерены «за деньги и гречку снова пролезть в парламент».
«Но я убеждён, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — заявил президент.
Ранее Рада отказалась от рассмотрения законопроектов, предложенных Зеленским.
До этого президент призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное заседание для внесения изменений в закон о выборах депутатов, которые могут состоятся 21 или 28 июля.
Политолог Иван Мезюхо оценил предложение снизить проходной барьер на выборах до 3%.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2019, 11:24
|
22 мая 2019, 01:54
|
16 мая 2019, 12:39
|
15 мая 2019, 23:24
|
18 мая 2019, 00:24
|
21 мая 2019, 22:24
|
19 мая 2019, 04:12