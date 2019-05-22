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Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать его законопроекты

22 мая 2019, 21:09  •  61 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент.
 
Reuters
 

«Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь», — написал Зеленский в Facebook.

По его словам, депутаты намерены «за деньги и гречку снова пролезть в парламент».

«Но я убеждён, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле», — заявил президент.

Ранее Рада отказалась от рассмотрения законопроектов, предложенных Зеленским.

До этого президент призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать внеочередное заседание для внесения изменений в закон о выборах депутатов, которые могут состоятся 21 или 28 июля.

Политолог Иван Мезюхо оценил предложение снизить проходной барьер на выборах до 3%.

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