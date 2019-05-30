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Зеленский прокомментировал крушение военного вертолёта на Украине
30 мая 2019, 11:09 • 88 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолёта Ми-8 в Ровенской области Украины.
© Национальная полиция Хмельницкой области
«Не доброе утро. Катастрофа военного вертолёта на Ровенщине. Четверо погибших военных», — написал глава государства в Twitter.
Как отметил Зеленский, он поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку «взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль».
«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил он.
Ранее в ВСУ заявили, что в Ровенской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погибли четыре человека.
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