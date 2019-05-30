Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Наша Антарктида
Клиенты Негосударственных пенсионных фондов смогут выходить на пенсию по старым ...
«Украине нужен прорыв»: Какие планы вынашивает Саакашвили
"Кто против?": годовщина "воскрешения" Аркадия Бабченко. От ...
Главная / Украина

Зеленский прокомментировал крушение военного вертолёта на Украине

30 мая 2019, 11:09  •  88 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении вертолёта Ми-8 в Ровенской области Украины.
 
© Национальная полиция Хмельницкой области
 

«Не доброе утро. Катастрофа военного вертолёта на Ровенщине. Четверо погибших военных», — написал глава государства в Twitter.

Как отметил Зеленский, он поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку «взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль».

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил он.

Не добрий ранок. Катастрофа військового гелікоптера на Рівненщині. Чотири загиблих воїни. Доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 30 мая 2019 г.

Ранее в ВСУ заявили, что в Ровенской области потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погибли четыре человека. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
30 мая 2019, 11:09
Гимнастки Гузенкова и Анненкова победили на этапе Гран-при в Израиле
30 мая 2019, 01:24
Волкер: Порошенко просил помощи у США в ходе выборов на Украине
29 мая 2019, 15:39
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
29 мая 2019, 22:09
Верховный суд Украины отклонил иск против назначения Богдана
29 мая 2019, 18:54
ЦИК зарегистрировала первого кандидата на выборах в Раду
29 мая 2019, 15:39
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
25 мая 2019, 07:54
Новороссия. Очереди за российским гражданством
29 мая 2019, 02:54
Развернули самолеты: Киев отменил операцию в Крыму
27 мая 2019, 05:24
"Боль" Германии, победа Ле Пен, Ципрас объявил досрочные выборы: Каким окажется новый Европарламент
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
25 мая 2019, 20:54
"На кацапском не пристало говорить… мозгов больше, чем у вас": Украинский министр нахамил президенту Зеленскому
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.