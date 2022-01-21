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Зеленский проиграл: Украинцы перейдут на сторону русской армии

21 января 2022, 17:50  •  266 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае вторжения воевать за Украину будут все - даже те, кто любит русских. Пыл украинского президента охладил русский военный эксперт: он уверен, что большинство украинцев при первых же выстрелах перейдут на сторону русской армии.
Владимир Зеленский, по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, идёт по стопам Адольфа Гитлера, который создавал движение "Вервольф". Это движение должно было обеспечить восстание всего немецкого народа против вторжения русских варваров, большевистских русских варваров.
"Но немцы не стали сражаться за Гитлера, а совершенно спокойно приняли новую власть, которая пришла с советской армией. Фашизм был разгромлен, а ГДР стала одной из самых надёжных опор Варшавского договора", - напомнил эксперт в комментарии для Царьграда.
Скорее всего, часть населения Украины действительно будет готова воевать против русских и даже уйдёт в партизаны: "В этом я не сомневаюсь. Это уже было в 1945 и 1953 годах, мы помним этих "лесных братьев".
Что касается всего остального населения, то, судя по его отношению к действующей украинской власти, власти откровенно бандитской, и судя по поведению украинских вооружённых сил во время боевых действий в 2014-2015 годах, то серьёзного сопротивления не будет, - убеждён наш собеседник. - Более того, я уверен, что значительная часть Вооружённых сил Украины, я уж не говорю про рядовых граждан Украины, перейдёт на сторону русской армии, сдастся в плен или дезертирует.

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