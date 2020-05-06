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Зеленский продолжает убивать население Донбасса
06 мая 2020, 17:10 • 173 • Аналитика
Достойный преемник
Сегодня на Донбассе с особой «теплотой» вспоминают прошлогодние камлания на миролюбие нового украинского президента, которого за бюджетные деньги в Луганске и Донецке так долго и так убого призывали «признать Донбасс». На сегодняшний день украинские войска продолжают убивать и калечить граждан республик с куда большей эффективностью, чем разрекламированный коронавирус.
К сожалению, ситуация вдоль линии разграничения продолжает обостряться. Минские протоколы, «нормандский формат», разведение сил и средств – всё это лишь красивые слова. Удобная для политиков риторика, за которую платят своими жизнями и здоровьем ни в чём не повинные жители населённых пунктов, находящихся вдоль линии разграничения. У большинства попросту нет альтернативы – программа переселения в ЛДНР отсутствует; даже беженцы, дома которых разрушены, вынуждены довольствоваться пунктами временного размещения, часть которых к тому же сейчас закрывают.
Печальная статистика
В понедельник 4 мая под обстрел попал пос. Александровка, ДНР. На протяжении 15 минут украинская бронетехника расстреливала два частных дома, принадлежащие мирным жителям, в результате чего ранения различной степени тяжести получили трое несовершеннолетних. Две девочки (7 и 10 лет) пострадали от обстрела, несмотря на то, что находились в этот момент дома. Ещё одна несовершеннолетняя получила ранения во дворе собственного дома. Её отец также пострадал, его состояние характеризуется как тяжёлое.
Ранее, 2 мая, под обстрел ВСУ попал посёлок Золотое-5 – тот самый, в котором так долго и безуспешно отыгрывали разведение сил и средств. Украинская сторона выпустила по населённому пункту более 70 мин. Снарядом был повреждён частный дом, в результате чего несовершеннолетняя получила осколочные ранения лица.
1 мая украинские солдаты целенаправленно застрелили пожилую женщину, которая работала на приусадебном участке своего дома в посёлке Спартак под Донецком. В тот же день под обстрел попал посёлок Старомихайловка. К счастью, обошлось без жертв; от обстрелов пострадали частные домовладения.
«Ответка» есть
5 мая официальные источники НМ ДНР сообщили о зафиксированном пожаре и подрыве боеприпасов на опорном пункте 7 роты 3 мб 28 омбр ВСУ неподалёку от Марьинки, откуда, по мнению спикеров народной милиции, боевая машина пехоты обстреляла пос. Александровка. Согласно официальной информации, на опорном пункте погибло двое и пострадало четверо украинских военных.
Да, пресловутая «ответка» есть, пусть и не в тех масштабах, которые хотели бы видеть защитники Донбасса и его население. К сожалению, ситуативное реагирование на обстрелы – непозволительная роскошь, к тому же ничуть не решающая общей проблемы. Потому что человеческие ресурсы ЛДНР ограничены, в то время как ресурс тех, кто готов убивать мирных граждан, на Украине почти нескончаем.
Егор Махов
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