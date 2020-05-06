Зеленский продолжает убивать население Донбасса • 173 • Аналитика

Достойный преемник





Сегодня на Донбассе с особой «теплотой» вспоминают прошлогодние камлания на миролюбие нового украинского президента, которого за бюджетные деньги в Луганске и Донецке так долго и так убого призывали «признать Донбасс». На сегодняшний день украинские войска продолжают убивать и калечить граждан республик с куда большей эффективностью, чем разрекламированный коронавирус.



К сожалению, ситуация вдоль линии разграничения продолжает обостряться. Минские протоколы, «нормандский формат», разведение сил и средств – всё это лишь красивые слова. Удобная для политиков риторика, за которую платят своими жизнями и здоровьем ни в чём не повинные жители населённых пунктов, находящихся вдоль линии разграничения. У большинства попросту нет альтернативы – программа переселения в ЛДНР отсутствует; даже беженцы, дома которых разрушены, вынуждены довольствоваться пунктами временного размещения, часть которых к тому же сейчас закрывают.



Печальная статистика

В понедельник 4 мая под обстрел попал пос. Александровка, ДНР. На протяжении 15 минут украинская бронетехника расстреливала два частных дома, принадлежащие мирным жителям, в результате чего ранения различной степени тяжести получили трое несовершеннолетних. Две девочки (7 и 10 лет) пострадали от обстрела, несмотря на то, что находились в этот момент дома. Ещё одна несовершеннолетняя получила ранения во дворе собственного дома. Её отец также пострадал, его состояние характеризуется как тяжёлое.



Ранее, 2 мая, под обстрел ВСУ попал посёлок Золотое-5 – тот самый, в котором так долго и безуспешно отыгрывали разведение сил и средств. Украинская сторона выпустила по населённому пункту более 70 мин. Снарядом был повреждён частный дом, в результате чего несовершеннолетняя получила осколочные ранения лица.



1 мая украинские солдаты целенаправленно застрелили пожилую женщину, которая работала на приусадебном участке своего дома в посёлке Спартак под Донецком. В тот же день под обстрел попал посёлок Старомихайловка. К счастью, обошлось без жертв; от обстрелов пострадали частные домовладения.



«Ответка» есть

5 мая официальные источники НМ ДНР сообщили о зафиксированном пожаре и подрыве боеприпасов на опорном пункте 7 роты 3 мб 28 омбр ВСУ неподалёку от Марьинки, откуда, по мнению спикеров народной милиции, боевая машина пехоты обстреляла пос. Александровка. Согласно официальной информации, на опорном пункте погибло двое и пострадало четверо украинских военных.



Да, пресловутая «ответка» есть, пусть и не в тех масштабах, которые хотели бы видеть защитники Донбасса и его население. К сожалению, ситуативное реагирование на обстрелы – непозволительная роскошь, к тому же ничуть не решающая общей проблемы. Потому что человеческие ресурсы ЛДНР ограничены, в то время как ресурс тех, кто готов убивать мирных граждан, на Украине почти нескончаем. Сегодня на Донбассе с особой «теплотой» вспоминают прошлогодние камлания на миролюбие нового украинского президента, которого за бюджетные деньги в Луганске и Донецке так долго и так убого призывали «признать Донбасс». На сегодняшний день украинские войска продолжают убивать и калечить граждан республик с куда большей эффективностью, чем разрекламированный коронавирус.К сожалению, ситуация вдоль линии разграничения продолжает обостряться. Минские протоколы, «нормандский формат», разведение сил и средств – всё это лишь красивые слова. Удобная для политиков риторика, за которую платят своими жизнями и здоровьем ни в чём не повинные жители населённых пунктов, находящихся вдоль линии разграничения. У большинства попросту нет альтернативы – программа переселения в ЛДНР отсутствует; даже беженцы, дома которых разрушены, вынуждены довольствоваться пунктами временного размещения, часть которых к тому же сейчас закрывают.В понедельник 4 мая под обстрел попал пос. Александровка, ДНР. На протяжении 15 минут украинская бронетехника расстреливала два частных дома, принадлежащие мирным жителям, в результате чего ранения различной степени тяжести получили трое несовершеннолетних. Две девочки (7 и 10 лет) пострадали от обстрела, несмотря на то, что находились в этот момент дома. Ещё одна несовершеннолетняя получила ранения во дворе собственного дома. Её отец также пострадал, его состояние характеризуется как тяжёлое.Ранее, 2 мая, под обстрел ВСУ попал посёлок Золотое-5 – тот самый, в котором так долго и безуспешно отыгрывали разведение сил и средств. Украинская сторона выпустила по населённому пункту более 70 мин. Снарядом был повреждён частный дом, в результате чего несовершеннолетняя получила осколочные ранения лица.1 мая украинские солдаты целенаправленно застрелили пожилую женщину, которая работала на приусадебном участке своего дома в посёлке Спартак под Донецком. В тот же день под обстрел попал посёлок Старомихайловка. К счастью, обошлось без жертв; от обстрелов пострадали частные домовладения.5 мая официальные источники НМ ДНР сообщили о зафиксированном пожаре и подрыве боеприпасов на опорном пункте 7 роты 3 мб 28 омбр ВСУ неподалёку от Марьинки, откуда, по мнению спикеров народной милиции, боевая машина пехоты обстреляла пос. Александровка. Согласно официальной информации, на опорном пункте погибло двое и пострадало четверо украинских военных.Да, пресловутая «ответка» есть, пусть и не в тех масштабах, которые хотели бы видеть защитники Донбасса и его население. К сожалению, ситуативное реагирование на обстрелы – непозволительная роскошь, к тому же ничуть не решающая общей проблемы. Потому что человеческие ресурсы ЛДНР ограничены, в то время как ресурс тех, кто готов убивать мирных граждан, на Украине почти нескончаем. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





173 Источник Похожие новости На Западе окончательно разоблачили все преступления России «Бумерангом» вслед Су-57 Американский переворот в Венесуэле провалился Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании Союзники против Трампа: защитить Китай, чтобы спасти себя "Обнаглели пьянчуги!" Почему сухой закон не прижился в СССР Новости партнеров