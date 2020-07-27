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Зеленский продолжает терять доверие украинцев

27 июля 2020, 16:05  •  44 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Поддержка лидера Незалежной сократилась втрое
Рейтинг действующего главы украинского государства Владимира Зеленского упал за один месяц до 30,2%. Популярность сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко поднялась за аналогичный период до 14,4%.
Фактически при проведении выборов в текущий момент поддержка Зеленского составила бы лишь треть от общей явки. 14,4% избирателей отдали бы свои голоса за Бойко, а 13,7% – за Петра Порошенко, представляющего партию "Европейская солидарность".
Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заручилась бы поддержкой лишь 9,1%, о чем свидетельствует информация социологического опроса на портале "Рейтинг". Экс-глава СБУ Игорь Смешко располагает голосами 5,8% респондентов. А 12% украинцев так и не определились, за кого отдать свои голоса.
Ранее стало известно, что сторонники Порошенко решили выступить против Зеленского, устроив акцию протеста. Главная цель участников заключается в публичном обвинении лидера Незалежной в госизмене. Митинг должен пройти вечером 27 июля. Протестующие считают, что президент запретил вооруженным силам защищать родное государство.
"Утро.ру" писало ранее, что социолог Алексей Зубец заявил о популярности президента РФ Владимира Путина на Украине. По его словам, рейтинг российского лидера выше, чем у его украинского коллеги, на 75%.

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