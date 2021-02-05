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Зеленский продолжает расправу над неугодной оппозицией

05 февраля 2021, 20:50  •  112 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Edijs Palens/Xinhua/www.globallookpress.com
Глава Незалежной хочет расколоть вторую по численности в Раде фракцию или вовсе ее запретить
Президент Украины Владимир Зеленский, закрывший по указке своих заокеанских кураторов три якобы пророссийских телеканала, кажется, решил не останавливаться на этом. Сейчас его Офис трудится над планом запрета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", поскольку киевский режим считает, что она работает на "врагов" в условиях гибридной войны. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал "Легитимный".
"Работать будут по схеме санкции через СНБО, как это есть сейчас по кейсу закрытия трех оппозиционных телеканалов. Есть также план расколоть ОПЗЖ", – говорится в сообщении.
Напомним, пан Зеленский на этой неделе ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в адрес депутата Верховной рады Тараса Козака (фракция ОПЗЖ, лидером которой является Виктор Медведчук), а также восьми компаний – учредителей телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Медиа после публикации указа президента были отключены буквально спустя пару часов.
В настоящий момент все вышеуказанные телеканалы перебрались на ютуб-платформу. Однако бесперебойно функционирующая постмайданная репрессивная машина намерена добиться от компании YouTube закрыть страницы неугодных режиму телеканалов.
Накануне ОПЗЖ заявила о начале процедуры по вынесению импичмента Владимиру Александровичу. Партия обвинила главу государства в целом ряде нарушений законодательства и Конституции страны, а также в введении цензуры.

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