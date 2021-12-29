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Зеленский продолжает борьбу со СМИ: Санкции введены против медиахолдингов

29 декабря 2021, 01:25  •  34 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл новые санкции против ранее заблокированных оппозиционных каналов.
Новые санкции против украинских телеканалов, критикующих президента Владимира Зеленского, введены на Украине.
В частности, украинский лидер подписал указ о введении ограничений против медиахолдинга "Новости". В него входят такие оппозиционные медиа, как "112 Украина", NewsOne, ZIK. Также ограничения введены против телеканалов "Перший Незалежний" и "Укрлив".
Санкции Зеленский ввёл на срок в пять лет, говорится на сайте.
Ранее оппозиционные телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK вынуждены были прекратить вещание после того, как СНБО Украины под руководством Зеленского принял решение об их закрытии. Решение принято в феврале 2021 года.
СНБО по указанию Зеленского также ввёл санкции против издания "Страна.ua". Главный редактор издания Игорь Гужва назвал причиной санкций личную неприязнь Зеленского.

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