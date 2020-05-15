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Зеленский продлил запрет на российские соцсети

15 мая 2020, 13:20  •  58 • В России

Возможно, Зеленский думал, если сделать это ночью, никто и не заметит. Иначе как объяснить, что указ о продлении запрета на российские соцсети был подписан и опубликован около полуночи. Этим документом на три года продлено действие указа Петра Порошенко, который поставил вне закона такие популярные сервисы, как ВКонтакте, Одноклассники, почта Mail.ru, все сервисы Яндекса, сайты средств массовой информации… Всего на сегодняшний день в «черном списке» более 400 российских ресурсов.Получается, что наравне с официальными «рупорами госпропаганды» под нож пошли и инструменты народной дипломатии, той самой мягкой силы, об отсутствии которой говорят эксперты. А на самом деле в условиях сегодняшней Украины ее родимую просто задушили.

Впрочем, скорее придушили. Потому что запрещенные социальные сети по-прежнему входят в десятку самых посещаемых сайтов в незалежной. В том же ВКонтакте украинский сегмент стабильно держит второе место. Через «анонимайзеры» все любимые сервисы доступны – от Одноклассников до Яндекс Навигатора.

Примечательно, что сам Зеленский год назад, перед вторым туром президентской гонки, довольно скептически отзывался об этом запрете:

«И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Эта ситуация – я ее называю «парковки в Киеве». Не там припарковался – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и «хлопни» те».

Еще Зеленский говорил, что перед блокировкой сайтов неплохо было бы посоветоваться с народом. По крайней мере, объяснить ему, зачем ты это делаешь: «Все общество скажет: «Спасибо, что ты меня спросил». И мало того, что согласятся с закрытием, никто не будет находить обходные пути».

Видимо, став президентом, советоваться с народом у Владимира Зеленского надобность отпала.

- Зеленский - это Порошенко в том смысле, что первый срок Зеленского по факту стал вторым сроком Порошенко, - прокомментировал украинский журналист Юрий Ткачев. - Он еще Томос из широких штанин достанет под конец, вот увидите.

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