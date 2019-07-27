|
Зеленский призвал уволить генерала МВД из-за ролика в сети
27 июля 2019, 23:09 • 114 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю после появления в сети видео, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших генерала за нарушение правил дорожного движения.
РИА Новости
«Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
В своём посте президент Украины отметил цинизм «старой элиты», члены которой убеждены в своей безнаказанности. Зеленский призвал главу МВД Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.
Вместе с этим украинский лидер поручил Госбюро провести тщательное расследование произошедшего инцидента.
Он также предупредил всех чиновников в стране, что «времена безнаказанности и особого отношения» навсегда прошли.
Ранее Зеленский сообщил, что «посадки» на Украине начнутся после назначения нового генерального прокурора.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2019, 06:24
|
23 июля 2019, 12:09
|
21 июля 2019, 01:24
|
24 июля 2019, 07:39
|
24 июля 2019, 04:09
|
21 июля 2019, 14:24
|
21 июля 2019, 14:39