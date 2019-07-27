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Зеленский призвал уволить генерала МВД из-за ролика в сети

27 июля 2019, 23:09  •  114 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю после появления в сети видео, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших генерала за нарушение правил дорожного движения.
 
РИА Новости
 

«Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

В своём посте президент Украины отметил цинизм «старой элиты», члены которой убеждены в своей безнаказанности. Зеленский призвал главу МВД Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

Вместе с этим украинский лидер поручил Госбюро провести тщательное расследование произошедшего инцидента.

Он также предупредил всех чиновников в стране, что «времена безнаказанности и особого отношения» навсегда прошли.

Ранее Зеленский сообщил, что «посадки» на Украине начнутся после назначения нового генерального прокурора.

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