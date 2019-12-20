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Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины
20 декабря 2019, 22:09 • 17 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с новым послом страны в Вашингтоне Владимиром Ельченко, в ходе которой заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
©president.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе администрации украинского президента.
«Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины», — говорится в пресс-релизе.
В рамках встречи также обсуждались перспективы дальнейшего развития отношений Украины и США.
19 декабря Зеленский подписал указ об увольнении Ельченко с поста постпреда Украины при ООН и назначил его послом в Соединённых Штатах.
В сентябре Зеленский пообещал не стоять с протянутой рукой перед США.
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