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Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
28 июля 2019, 15:24 • 78 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
© president.gov.ua
«Поздравляю всех с Днём крещения Киевской Руси — Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития», — сказал Зеленский.
По его мнению, вера должна объединять, а не разделять украинцев.
«В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал он в Twitter.
Ранее замглавы Отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что притеснения церкви после прихода к власти Зеленского стали менее масштабными.
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