Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

«Поздравляю всех с Днём крещения Киевской Руси — Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития», — сказал Зеленский.

По его мнению, вера должна объединять, а не разделять украинцев.

«В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал он в Twitter.

Ранее замглавы Отдела внешних церковных связей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что притеснения церкви после прихода к власти Зеленского стали менее масштабными.