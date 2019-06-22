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Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
22 июня 2019, 14:54 • 83 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.
«Вторая мировая война ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины», — отметил он.
Зеленский заявил, что украинцы должны помнить те страшные годы и подвиг тех, кто защищал страну.
«Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать всё, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — подчеркнул он.
Ранее Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.
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