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Зеленский призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море

22 сентября 2021, 22:25  •  65 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Глава Незалежной ожидает от альянса определения четких временных перспектив для Киева по членству в организации
Президент Украины Владимир Зеленский просит НАТО расширить свое присутствие в акватории Черного моря. Об этом лидер нации призвал генсека Североатлантичесого блока Йенса Столтенберга на сегодняшней встрече в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы Незалежной.
"Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья", – говорится в сообщении.
Экс-комик заметил, что украинская армия готова активно участвовать в совместных с альянсом действиях в регионе. По его словам, киевский режим заинтересован в увеличении количества военных учений с натовскими силами.
Кроме того, в разговоре с норвежцем пан Зеленский выразил надежду, что страны-члены НАТО определят, наконец, для Незалежной "исчерпывающий перечень реформ", реализация которых позволит соборной перейти к очередному этапу интеграции с блоком.
При этом на странице Владимира Александровича в "Твиттер" его пост об устремлениях вступить в ряды натовцев выглядел как то ли затаенная обида, то ли мелкий шантаж.
"Для стран, стремящихся к членству в альянсе, должна быть четкая временная перспектива", – подчеркнул украинский лидер.
Ранее сегодня пан Зеленский вынужден был из США комментировать покушение на советника президента Сергея Шефира, машину которого утром в среду, 22 сентября, обстрелял неизвестный. Владимир Александрович обещал по возвращении из-за океана "сильный ответ" тем, кто пытается, по его словам, остановить реформы.

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