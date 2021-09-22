Зеленский призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Глава Незалежной ожидает от альянса определения четких временных перспектив для Киева по членству в организации

Президент Украины Владимир Зеленский просит НАТО расширить свое присутствие в акватории Черного моря. Об этом лидер нации призвал генсека Североатлантичесого блока Йенса Столтенберга на сегодняшней встрече в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы Незалежной.

"Говоря о важности совместных с НАТО усилий для усиления безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья", – говорится в сообщении.

Экс-комик заметил, что украинская армия готова активно участвовать в совместных с альянсом действиях в регионе. По его словам, киевский режим заинтересован в увеличении количества военных учений с натовскими силами.

Кроме того, в разговоре с норвежцем пан Зеленский выразил надежду, что страны-члены НАТО определят, наконец, для Незалежной "исчерпывающий перечень реформ", реализация которых позволит соборной перейти к очередному этапу интеграции с блоком.

При этом на странице Владимира Александровича в "Твиттер" его пост об устремлениях вступить в ряды натовцев выглядел как то ли затаенная обида, то ли мелкий шантаж.

"Для стран, стремящихся к членству в альянсе, должна быть четкая временная перспектива", – подчеркнул украинский лидер.

Ранее сегодня пан Зеленский вынужден был из США комментировать покушение на советника президента Сергея Шефира, машину которого утром в среду, 22 сентября, обстрелял неизвестный. Владимир Александрович обещал по возвращении из-за океана "сильный ответ" тем, кто пытается, по его словам, остановить реформы.

