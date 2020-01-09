Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За четыре дня: Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия в Ливии до 12...
Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"
Меж трёх сверхдержав: в Дании призвали укрепить оборону и снизить зависимость от...
Слуцкий призвал не использовать крушение лайнера в Иране в политических целях
Главная / Украина

Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

09 января 2020, 10:09  •  31 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
 
AFP
 

«Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в обращении Зеленского.

Украинский лидер уточнил, что расследование будет проведено комиссией, созданной Организацией гражданской авиации Ирана.

Ранее Зеленский заявил, что установление причин авиакатастрофы украинского самолёта в Тегеране является приоритетом для страны.

По официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
08 января 2020, 21:09
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
09 января 2020, 00:24
НАБУ открыло дело против соратника Зеленского
08 января 2020, 14:39
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
07 января 2020, 22:24
СМИ: Жителям Украины назвали новое условие для въезда в ЕС
08 января 2020, 21:09
Полиция задержала взорвавшего гранату в одесском общежитии
08 января 2020, 21:09
Помпео заявил о готовности США помочь Украине после крушения самолёта в Иране
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2020, 21:54
Кравчук и Бородай поставили смертельный диагноз Украине
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
04 января 2020, 16:39
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и авиацию
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с убийством Сулеймани
04 января 2020, 06:54
Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.