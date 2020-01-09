|
Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране
09 января 2020, 10:09 • 31 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
AFP
«Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в обращении Зеленского.
Украинский лидер уточнил, что расследование будет проведено комиссией, созданной Организацией гражданской авиации Ирана.
Ранее Зеленский заявил, что установление причин авиакатастрофы украинского самолёта в Тегеране является приоритетом для страны.
По официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2020, 21:54
|
03 января 2020, 14:39
|
04 января 2020, 16:24
|
04 января 2020, 16:39
|
05 января 2020, 05:39
|
04 января 2020, 06:54
|
08 января 2020, 11:39