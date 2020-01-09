Зеленский призвал Канаду помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Канаду и другие страны мира присоединиться к расследованию крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

«Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в обращении Зеленского.

Украинский лидер уточнил, что расследование будет проведено комиссией, созданной Организацией гражданской авиации Ирана.

Ранее Зеленский заявил, что установление причин авиакатастрофы украинского самолёта в Тегеране является приоритетом для страны.

По официальным данным, в результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.