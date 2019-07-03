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Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину
03 июля 2019, 20:39 • 65 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал представителей канадского бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada, инвестировать в Украину.
РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
«Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы — одна из наиболее перспективных стран с высоким потенциалом роста», — заявил Зеленский.
Ранее он сказал, что украинская и канадская стороны договорились о поставках бронетехники.
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал визит Зеленского в Канаду.
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