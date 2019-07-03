Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не усидел в "политическом отпуске": Глава МИД Украины Климкин начертил...
Слуцкий не исключил отказа России от выплаты долга Совету Европы
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о трёх проблемах Украины
Путин освободил от должностей трех генералов
Главная / Украина

Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину

03 июля 2019, 20:39  •  65 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал представителей канадского бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada, инвестировать в Украину.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы — одна из наиболее перспективных стран с высоким потенциалом роста», — заявил Зеленский.

Ранее он сказал, что украинская и канадская стороны договорились о поставках бронетехники.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал визит Зеленского в Канаду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
03 июля 2019, 10:54
Украинские власти договорились с Канадой о поставках бронетехники
03 июля 2019, 14:24
Тирасполь: Российские миротворцы – гарантия мира в регионе
03 июля 2019, 17:24
На Украине зарегистрировано белорусское «Движение солидарности «Разам»
03 июля 2019, 10:54
Политолог оценил решение Канады выделить Украине $45 млн
03 июля 2019, 17:24
Климкин выступил за приостановку участия Украины в ПАСЕ
03 июля 2019, 20:39
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о трёх проблемах Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
28 июня 2019, 10:54
1,5 часа за закрытыми дверями. В Белом доме рассказали о чем говорили Путин и Трамп
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
28 июня 2019, 20:24
Тимошенко оценила конфликт Зеленского и Климкина
29 июня 2019, 16:09
Путин жёстко осадил Мэй за Скрипалей: "Хочу, чтобы все это запомнили"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.