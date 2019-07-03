Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал представителей канадского бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada, инвестировать в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

«Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы — одна из наиболее перспективных стран с высоким потенциалом роста», — заявил Зеленский.

Ранее он сказал, что украинская и канадская стороны договорились о поставках бронетехники.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал визит Зеленского в Канаду.