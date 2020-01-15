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Зеленский призвал ФРГ содействовать расследованию авиакатастрофы в Иране
15 января 2020, 18:54 • 34 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель политически содействовать расследованию крушения украинского самолёта, сбитого в Иране.
© president.gov.ua
«Глава Украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе самолёта украинских авиалиний, а также компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи ракетного удара по украинскому Boeing.
Иранские власти также заявили об аресте нескольких человек в связи с авиакатастрофой.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.
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