Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».

«Нам нужны реальные результаты расследования дел «майдана», — цитирует «Укринформ» Зеленского.

Президент также отметил, что просил усилить группу следователей.

«Мы все хотим результата», — добавил он.

Ранее украинское Государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию дел о «майдане».

6 ноября ГПУ Украины начала служебное расследование по факту утери материалов одного из уголовных дел об убийствах во время «евромайдана».