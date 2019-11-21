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Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»
21 ноября 2019, 22:39 • 22 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
РИА Новости
«Нам нужны реальные результаты расследования дел «майдана», — цитирует «Укринформ» Зеленского.
Президент также отметил, что просил усилить группу следователей.
«Мы все хотим результата», — добавил он.
Ранее украинское Государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию дел о «майдане».
6 ноября ГПУ Украины начала служебное расследование по факту утери материалов одного из уголовных дел об убийствах во время «евромайдана».
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