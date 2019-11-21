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Зеленский призвал достичь реальных результатов в делах «майдана»

21 ноября 2019, 22:39  •  22 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности реальных результатов расследования дел о «майдане».
 
РИА Новости
 

«Нам нужны реальные результаты расследования дел «майдана», — цитирует «Укринформ» Зеленского.

Президент также отметил, что просил усилить группу следователей.

«Мы все хотим результата», — добавил он.

Ранее украинское Государственное бюро расследований создало подразделение по расследованию дел о «майдане».

6 ноября ГПУ Украины начала служебное расследование по факту утери материалов одного из уголовных дел об убийствах во время «евромайдана».

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