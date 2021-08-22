Зеленский призвал больше "давить" на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель приоритетным было обсуждение вопроса Донбасса.

Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил, о чем шла речь в ходе разговора с канцлером Ангелой Меркель. По его словам, приоритетным было обсуждение по Донбассу. Он подчеркнул, что для Киева важен план мирного урегулировании.

Несмотря на то, что Украина так и не предприняла активных действий по налаживанию диалога, Зеленский вновь выдал то, на что "готова" Незалежная. Так, указал он, Киев стремится "добиться режима стабильного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами". Также Украина требует открытия КПП со стороны Донбасса и допуска туда Международного комитета Красного Креста.

В своем заявлении он не преминул указать Западу, что на Россию следует "давить" по этому вопросу.

"Давление на Россию должно сохраняться, - уверен Зеленский. - Мы хотим видеть тут очень активные усилия наших партнеров".

Ранее на встречу с канцлером ФРГ не удалось попасть киевскому мэру Виталию Кличко, напоминают "Дни.ру". этот недопуск вызвал искреннее удивление политика.