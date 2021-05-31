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Зеленский признался, что боится союза России и Белоруссии

31 мая 2021, 22:45  •  41 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что боится союза России и Белоруссии.
По его словам, интеграция двух государств может затронуть и военную отрасль, что даст Москве и Минску возможности для давления на соседа.
Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьёзное давление, - отметил Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Создание же полноценного Союзного государства, по словам политика, и вовсе создаёт для Украины прямую угрозу.
Отметим, что отношения между Украиной и Белоруссией за последние два года сильно испортились. В прошлом году Киев втянул Минск в операцию своих спецслужб, чтобы задержать граждан России, а заодно рассорить Белоруссию с Россией. После этого украинские чиновники осудили Минск за разгон протестов и выразили готовность встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
В мае этого года Украина отменила авиасообщение с Белоруссией, чтобы "наказать" страну за посадку самолёта Ryanair и задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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