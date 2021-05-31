Президент Украины Владимир Зеленский признался, что боится союза России и Белоруссии.

По его словам, интеграция двух государств может затронуть и военную отрасль, что даст Москве и Минску возможности для давления на соседа.

Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьёзное давление, - отметил Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Создание же полноценного Союзного государства, по словам политика, и вовсе создаёт для Украины прямую угрозу.

Отметим, что отношения между Украиной и Белоруссией за последние два года сильно испортились. В прошлом году Киев втянул Минск в операцию своих спецслужб, чтобы задержать граждан России, а заодно рассорить Белоруссию с Россией. После этого украинские чиновники осудили Минск за разгон протестов и выразили готовность встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

В мае этого года Украина отменила авиасообщение с Белоруссией, чтобы "наказать" страну за посадку самолёта Ryanair и задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.