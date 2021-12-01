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Зеленский признал: с Россией придётся договариваться
01 декабря 2021, 15:55 • 130 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что с Россией придётся договариваться, иначе гражданскую войну в Донбассе не завершить.
Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной раде. Украинский лидер отметил, что он не боится переговоров с президентом России Владимиром Путиным. И что завершение войны в Донбассе невозможно без прямого диалога с Москвой.
- отметил он.
В свою очередь депутат Верховной рады Илья Кива обратил внимание на то, как неохотно президент признал необходимость ведения переговоров с Россией.
- пишет парламентарий в Telegram.
Скриншот: Telegram / The Kyva (Илья Кива)
Отметим, что в России уже неоднократно заявляли, что вести переговоры Украина должна не с Москвой, которая не является участницей конфликта, а с республиками Донбасса - ДНР и ЛНР. Киев же отказывается вести прямой диалог с Донецком и Луганском, демонстрируя своё нежелание признавать их.
Украинская сторона также отказывается выполнять взятые на себя в 2015 году обязательства по Минским соглашениям. В связи с этим Москва выдвинула ультиматум. Она не будет участвовать в переговорах "Нормандской четвёрки", пока Киев не сделает хотя бы минимальное движение в сторону мира.
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